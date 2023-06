Morreu John Romita, o artista que desenhou o Homem-Aranha durante décadas

O artista da Marvel Comics John Romita , conhecido sobretudo pelo seu trabalho em The Amazing Spider-Man, morreu aos 93 anos.

"O meu pai, John Romita, faleceu pacificamente durante o sono, esta segunda-feira de manhã", escreveu no Instagram o seu filho, John Romita Júnior, também artista de banda desenhada. "Ele é uma lenda no mundo da arte e seria uma honra para mim seguir os seus passos... Foi o melhor homem que já conheci", acrescentou.

O artista britânico de banda desenhada Sean Phillips - conhecido pelas colaborações com Ed Brubaker, como The Fade Out e Fatale - escreveu no Twitter que Romita era "o melhor artista do Homem-Aranha".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Romita trabalhou com o falecido supremo da Marvel, Stan Lee, co-criador de vários personagens, incluindo o Homem-Aranha, que se tornou um dos heróis fictícios mais queridos do mundo. Também desenhou para títulos protagonizados por Daredevil, outra criação de Lee. Tanto Lee quanto o co-criador do Homem-Aranha, Stephen Ditko, faleceram em 2018, respetivamente aos 95 e 90 anos.

Em 2002, Romita disse que se integrou bem aos processos criativos na Marvel. "Não me considero um criador", disse numa entrevista ao The Comics Reporter. "Já criei muita coisa. Mas não me considero um verdadeiro criador no sentido de Jack Kirby (co-criador do Capitão América). Mas sempre tive a capacidade de melhorar as histórias de outras pessoas, as personagens de outras pessoas. E acredito que isso é o que me garantiu uma carreira de 50 anos."

Tal como o seu pai, Romita Júnior, de 66 anos, também trabalhou em The Amazing Spider-Man e Daredevil.

James Gunn, realizador da série Guardiões da Galáxia da Marvel, publicou uma homenagem no Twitter: "Lamento saber que o grande artista de banda desenhada John Romita faleceu aos 93 anos", escreveu.

O atual escritor do Homem-Aranha, Dan Slott, também prestou homenagem: "Eu cresci com o Homem-Aranha de John Romita como o meu Homem-Aranha. Ele já era um dos meus heróis antes mesmo de eu colocar os pés na Marvel", disse numa publicação nas redes sociais. "Quando eu era estagiário (na Marvel) nos anos de 1990, era surreal para mim que ele trabalhasse na equipa, e eu ficava admirado ao vê-lo andar pelos corredores."