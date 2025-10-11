Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Morreu Ian Watkins, ex-vocalista dos Lostprophets, vítima de esfaqueamento na prisão

Músico de 48 anos foi atacado durante a manhã deste sábado e não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi declarado no local.
Morreu Ian Watkins, antigo vocalista da banda Lostprophets, vítima de esfaqueamento na prisão onde cumpria uma pena de prisão após ter sido condenado por abuso sexual de menores.

Segundo a imprensa britânica, o músico de 48 anos foi atacado durante a manhã deste sábado, 11 de outubro, e não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi declarado no local.

Os serviços prisionais indicaram, sem adiantar mais detalhes, que estavam a decorrer investigações.

Watkins já havia sido esfaqueado na mesma prisão, localizada no condado de West Yorkshire, em 2023. Na altura, foi atacado por três outros reclusos que o raptaram dentro da cadeia e libertado seis horas depois, quando os guardas prisionais deram conta da situação, mas não sofreu ferimentos que o colocassem em risco de vida.

O antigo vocalista foi condenado a 29 anos de prisão em 2013, depois de ter admitido 13 das 24 acusações que lhe fizeram em tribunal, incluindo a tentativa de violação de um bebé de 11 meses.

O artista, na altura com 36 anos, foi acusado de tentar violar a criança na presença da mãe, uma fã da banda, e de ter encorado uma das suas vítimas a abusar do próprio filho. Duas outras fãs foram condenadas a 14 e 17 anos de prisão por permitirem que os seus filhos fossem vítima de abusos sexual por parte do cantor.

A defesa de Watkins, que quando foi detido tinha também conteúdos de pornografia infantil e vídeos da sua autoria, argumentou que o consumo de droga e as pressões da fama o teriam levado aos atos, uma tese que foi desconstruída por um especialista em tribunal: "nunca conhecemos ninguém que se tenha tornado abusador de crianças por consumir drogas".

