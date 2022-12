Morreu Graça Lobo, a primeira coordenadora do Plano Nacional de Cinema

A primeira coordenadora do Plano Nacional de Cinema, Graça Lobo, de 66 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira no Hospital de Faro, disse à agência Lusa fonte da Direção Regional de Cultura do Algarve.

"Lamento profundamente a perda de uma figura nacional grande impulsionadora do Plano Nacional de Cinema e figura central da promoção da literacia para o cinema", disse a diretora regional de Cultura do Algarve, Adriana Nogueira.

Maria da Graça Silva Lobo nasceu em Lisboa há 66 anos, tendo ido viver para Faro ainda jovem.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a nota de pesar que a Direção Regional de Cultura do Algarve enviou para as redações, o reconhecimento do valor de Graça Lobo, a nível nacional, "chegou quando se criou um ano piloto do Plano Nacional de Cinema (iniciativa das áreas governativas da Cultura e da Educação, para promover a literacia para o cinema junto do público escolar)" do qual fez parte, tendo mais tarde sido a sua primeira coordenadora.

Graça Lobo era licenciada em História e defendeu uma tese de mestrado em Gestão Cultural sobre a Formação de Públicos para o Cinema, "área de conhecimento a que dedicou toda a sua vida profissional e académica".

Lobo esteve na criação do Programa Juventude-Cinema-Escola, da então Direção Regional de Educação do Algarve, projeto que nunca abandonou e que continua ativo, ainda hoje, em muitas escolas.

De acordo com a nota enviada, entre 1994 e 2001, Graça Lobo foi professora convidada na Universidade do Algarve, onde lecionou disciplinas de Cinema, tendo ainda realizado e promovido dezenas de ações de formação em Literacia Fílmica, por todo o país, bem como feito conferências e palestras, no país e no estrangeiro, além de ter integrado diversos júris de cinema.

Graça Lobo tornou-se cineclubista em 1980, tendo sido vice-presidente do Cineclube de Faro (CCF), de 1996 a 2008, e membro da Comissão de Formação do CCF, entre 2015 e 2018. Atualmente, era vice-presidente da Assembleia Geral deste cineclube.

Em 2019, entrou na Direção Regional de Cultura do Algarve, para a área dos Serviços Educativos, para implementar o programa "HArPA: Histórias, Arte e Património do Algarve".

Ministro da Cultura lamenta morte de cineclubista

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, lamentou esta sexta-feira a morte de Graça Lobo, cineclubista e antiga coordenadora do Plano Nacional de Cinema, recordando que ajudou "a criar cinefilia".

"Graça Lobo ajudou a criar cinefilia, a aprender com o cinema e a dá-lo a conhecer", escreveu o ministro da Cultura, na rede social Twitter.