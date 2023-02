Morreu Charles Kimbrough, ator da série Murphy Brown

O ator Charles Kimbrough, que interpretou o pivô televisivo Jim Dial, na série Murphy Brown, morreu a 11 de janeiro na cidade de Culver, Califórnia, mas a notícia só foi revelada este domingo. Tinha 86 anos.

Ao longo de 10 temporadas, Kimbrough interpretou o papel do jornalista ao lado de Candice Bergen, valendo-lhe uma nomeação para o prémio Emmy em 1990 para o melhor ator coadjuvante numa série de comédia.

A morte foi anunciada inicialmente pelo jornal The New York Times, sendo depois confirmada pelo filho de Kimbrough à Associated Press.

Nascido a 23 de Maio de 1936, Kimbrough passou anos na cena de teatro de Nova Iorque. Foi nomeado para um Tony em 1971 pela sua atuação na Broadway no músical Companhia, de Steven Sondheim.

Kimbrough também emprestou a sua voz a uma gárgula chamado Victor no filme de animação da Disney The Hunchback of Notre Dame.