Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Verónica Echegui
Verónica Echegui
Cultura

Morreu, aos 42 anos, Verónica Echegui, atriz espanhola vencedora de um prémio Goya

Artista estava hospitalizada em Madrid nos últimos dias e não resistiu a um cancro, mas poucas pessoas na indústria cinematográfica daquele país tinham conhecimento de que sofria da doença.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Morreu esta segunda-feira a atriz espanhola Verónica Fernández de Echegaray, mais conhecida como Verónica Echegui.

Segundo o jornal El País, a artista estava hospitalizada em Madrid nos últimos dias e não resistiu a um cancro.

De acordo com a imprensa espanhola, poucas pessoas na indústria cinematográfica daquele país tinham conhecimento de que a atriz sofria da doença.

Nascida em Madrid a 16 de junho de 1983, filha de um advogado e de uma funcionária pública, desde tenra idade que decidiu tornar-se atriz, tendo estudado na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres, no Reino Unido, ao mesmo tempo que trabalhava como empregada de mesa.

Verónica Echegui ganhou notoriedade em 2006 quando assumiu o papel de protagonista no filme Yo soy la Juani, realizado por Bigas Luna e que lhe valeu uma nomeação para o Prémio Goya de Melhor Atriz Revelação e o prémio de Melhor Atriz Espanhola nos Sant Jordi Awards.

Voltou a ser nomeada para o Prémio Goya, o mais importante da indústria cinematográfica em Espanha, pelos papéis nos filmes El patio de mi cárcel (2008), Katmandú, un espejo en el cielo (2012) e Explota Explota (2020).

Contudo, Echegui teve de esperar até 2022 para, finalmente, arrecadar o galardão, desta feita na categoria de Melhor Curta-Metragem de Ficção, como realizadora, argumentista e coprodutora de Tótem Loba (2020).

No ano passado interpretou Susana na comédia romântica Yo no soy esa e participou na série Justicia Artificial (na qual também participa a atriz portuguesa Lúcia Moniz), interpretando a juíza Carmen Costa. A sua derradeira aparição na televisão foi, porém, já este ano, quando interpretou Marta na série Love You to Death / A Muerte, da Apple TV+.

Cinema
Espanha
Óbito
Atriz
Verónica Echegui

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt