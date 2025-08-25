Morreu, aos 42 anos, Verónica Echegui, atriz espanhola vencedora de um prémio Goya

Morreu esta segunda-feira a atriz espanhola Verónica Fernández de Echegaray, mais conhecida como Verónica Echegui.Segundo o jornal El País, a artista estava hospitalizada em Madrid nos últimos dias e não resistiu a um cancro.De acordo com a imprensa espanhola, poucas pessoas na indústria cinematográfica daquele país tinham conhecimento de que a atriz sofria da doença. Nascida em Madrid a 16 de junho de 1983, filha de um advogado e de uma funcionária pública, desde tenra idade que decidiu tornar-se atriz, tendo estudado na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres, no Reino Unido, ao mesmo tempo que trabalhava como empregada de mesa.Verónica Echegui ganhou notoriedade em 2006 quando assumiu o papel de protagonista no filme Yo soy la Juani, realizado por Bigas Luna e que lhe valeu uma nomeação para o Prémio Goya de Melhor Atriz Revelação e o prémio de Melhor Atriz Espanhola nos Sant Jordi Awards.Voltou a ser nomeada para o Prémio Goya, o mais importante da indústria cinematográfica em Espanha, pelos papéis nos filmes El patio de mi cárcel (2008), Katmandú, un espejo en el cielo (2012) e Explota Explota (2020).Contudo, Echegui teve de esperar até 2022 para, finalmente, arrecadar o galardão, desta feita na categoria de Melhor Curta-Metragem de Ficção, como realizadora, argumentista e coprodutora de Tótem Loba (2020).No ano passado interpretou Susana na comédia romântica Yo no soy esa e participou na série Justicia Artificial (na qual também participa a atriz portuguesa Lúcia Moniz), interpretando a juíza Carmen Costa. A sua derradeira aparição na televisão foi, porém, já este ano, quando interpretou Marta na série Love You to Death / A Muerte, da Apple TV+.