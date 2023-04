Morreu Anne Perry, a homicida adolescente que virou autora de livros policiais

Anne Perry, uma escritora policial britânica que ajudou a espancar a mãe de uma amiga até à morte quando era adolescente e foi a inspiração do realizador Peter Jackson para o filme "Heavenly Creatures", morreu em Los Angeles, anunciou sua editora esta quarta-feira. Tinha 84 anos.

Uma autora prolífica cujos thrillers de época venderam mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo, Anne tinha 15 anos quando ela e a sua amiga Pauline Parker assassinaram a mãe de Pauline em Christchurch, na Nova Zelândia, em 1954. Honora Mary Parker morreu após ser atingida por um tijolo cerca de 20 vezes, num homicídio que chocou o país.

Na altura, o julgamento concluiu que as duas adolescentes planearam o homicídio numa tentativa de evitarem ser separadas, pois os pais de Parker planeavam mandá-la para o exterior.

A biógrafa de Perry, Joanne Drayton, disse que o julgamento despertou um interesse lascivo na época "O matricídio, a traição de uma filha por uma mãe, o alegado lesbianismo - tudo foi visto com horror e um certo grau de repugnância", disse ao site de notícias Stuff.

Mais tarde, Perry negaria um envolvimento romântico com a amiga Pauline, dizendo ao jornal britânico Times que não eram lésbicas, mas reconheceu que o relacionamento entre ambas era obsessivo.

Ainda adolescentes, Anne e Pauline escaparam à pena de morte por serem menores. Perry deixou a Nova Zelândia após a sua libertação da prisão, cinco anos depois, e trabalhou algum tempo como comissária de bordo. Também se tornou mórmon, antes de se fixar numa pequena aldeia escocesa.

Começou a escrever com o nome que adotou após sair da prisão (tinha nascido como Juliet Hulme), e publicou o seu primeiro romance em 1979.

Seguiu-se uma carreira prolífica, na qual publicou dezenas de títulos, incluindo uma série sobre detetives vitorianos cujo personagem principal se chamava Thomas Pitt e uma outra com um investigador particular amnésico chamado William Monk.

A história do homicídio protagonizado pelas duas adolescentes foi levada ao ecrã pelo realizador neozelandês Peter Jackson no filme "Heavenly Creatures", nomeado para os Óscares de 1994, com uma jovem Kate Winslet a interpretar a personagem de Perry.

A escritora morou em Los Angeles nos últimos anos para promover adaptações cinematográficas de muitos dos seus trabalhos.

Para a editora francesa 18/10, que publicou as suas obras em França, Perry será lembrada por "personagens memoráveis, precisão histórica, qualidade das suas histórias policiais e também pela exploração de questões sociais".