Morreu a escritora e dinamizadora cultural Eduarda Dionísio. Tinha 77 anos

Morreu esta segunda-feira a escritora e dinamizadora cultural Eduarda Dionísio, aos 77 anos, vítima de doença oncológica, apurou o DN.

Filha do escritor Mário Dionísio e fundadora do jornal Crítica, escreveu o livro "Situação da Arte em Portugal" em coautoria com Almeida Faria e Luís Filipe Salgado Matos e foi professora de ensino secundário em várias escolas de Lisboa, incluindo o Liceu Camões.

Licenciada em Filologia Românica pela Universidade Clássica de Lisboa, também escreveu os livros "Comente o Seguinte Texto", e "Retrato dum amigo enquanto falo", entre outros, e foi fundadora e diretora de centros culturais, incluindo a Casa da Achada, na Mouraria, onde estudava e divulgava a obra literária do seu pai.

Foi ainda autora, com a sua mãe, Maria Letícia Reis Clemente da Silva, de livros escolares para o ensino do Português.

"É uma figura muito interessante, muito importante e com um trabalho muito bom" recordou ao DN o também escritor e antigo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.