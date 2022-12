Morreu a atriz Georgia Holt, mãe de Cher

A atriz Georgia Holt, mãe de Cher, morreu aos 96 anos, confirmou a cantora na sua conta de Twitter este domingo. As causas da morte ainda não são conhecidas.

Em setembro deste ano, Cher tornou público que a sua mãe estaria a lutar contra uma doença prolongada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Georgia Holt participou em filmes como A Life of Her Own e também integrou o elenco de séries como I Love Lucy ou Becoming Chaz.

Georgia Holt nasceu em Kensett, no Arkansas, em 1926. Aos seis anos cantou pela primeira vez numa rádio de Oklahoma. Fez sucesso com papéis na televisão e no cinema na década de 1950, além de atuar como modelo.

Em 1980, gravou o álbum Honky Tonk Woman, que contou com o apoio de integrantes da banda de Elvis Presley. O disco inclui um dueto com a filha Cher, no single I'm Just Your Yesterday.

Em 2013, no seu último projeto, Georgia participou no documentário Dear Mom, Love Cher, produzido pela filha.

Georgia Holt teve seis casamentos, um deles com um ex-marido. Cher é fruto da relação com o primeiro marido, John Sarkisian