Moedas lança hipótese de dois dias extra para a Feira do Livro

Lisboa, 25/05/2023 - Inauguração da abertura da Feira do Livro de Lisboa 2023 em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa ( Álvaro Isidoro / Global Imagens )

Feira do Livro

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, predispôs-se junto da APEL a realizar dois dias extra de Feira do Livro no caso de o Sport Lisboa e Benfica se tornar campeão nacional de futebol no próximo sábado, 27 de maio - nessa eventualidade, por causa da festa encarnada, a Feira irá encerrar mais cedo.

A ideia da compensação foi apoiada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, após abraçar o autarca (na foto).

Ambos marcaram presença na inauguração, esta quinta-feira, ao final da tarde, da 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que contou ainda com a presença do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva e de Pedro Sobral, diretor da APEL.

No Parque Eduardo VII, Marcelo fez votos que esta edição ultrapasse os 800 mil visitantes da edição anterior. E prometeu que irá fazer mais pelo livro nos anos que lhe restam como PR. Já Pedro Adão e Silva reiterou que a experiência-piloto do cheque-livro para os jovens leitores de 18 anos poderá avançar "ainda este ano".