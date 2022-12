Modelo original do E.T. foi leiloado por mais de dois milhões de euros

O modelo utilizado nas filmagens para o filme de Steven Spielberg E.T: O Extraterrestre foi vendido este fim de semana por 2,56 milhões de dólares (2,41 milhões de euros), segundo os organizadores do leilão.

Descrito como "a oitava, maravilha do mundo do cinema" por Spielberg, este modelo foi criado por Carlo Rambaldi, juntamente com 12 profissionais, em 1981. Segundo notícia da CNN, o leilão "Icons and Idols: Hollywood" foi realizado pela Julien's Auctions e Turner Classic Movies e coincidiu com o 40º aniversário do filme de Spielberg.

"Considerada uma obra-prima da engenharia, esta figura única, com 85 pontos de articulação, é anterior ao advento dos efeitos CGI na produção de filmes e foi projetada e desenvolvida em 1981," lê-se na descrição da peça.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O E.T, feito de duralumínio ​​​​​, foi a uma personagem que fascinou o mundo com o seu apontar o dedo e olhos grandes, ganhando quatro Óscares em 1982, incluindo o de Melhores Efeitos Visuais.

Neste mesmo leilão, foi também vendido o vestido de lã preto de Marilyn Monroe e o cajado usado por Charlton Heston para abrir o Mar Vermelho no filme Os Dez Mandamentos.