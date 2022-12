Em cena na sala vermelha o Teatro Aberto, Miguel Guilherme encarna a personagem de Leo, um velho pugilista fechado numa ala de um lar por ser considerado perigoso. É lá que conhece Jójó , interpretado por Gonçalo Almeida, um jovem condenado a cumprir serviço comunitário depois de um confronto com a polícia. Uma peça encenada por João Lourenço que criou, juntamente com Vera San Payo de Lemos, uma nova versão da reconhecida peça do alemão Lutz Hubner. Poucas horas antes de entrar novamente em cena, Miguel Guilherme, sentado num banco do foyer do teatro, fala ao DN, entre outras coisas, sobre a peça que usa o boxe como uma metáfora da vida - com vitórias e derrotas.

Como é que esta peça chegou até si? Pelo que sei era para ser outro ator a fazer a personagem do pugilista?

Chegou de uma maneira inesperada. O João Lourenço escolheu a peça especialmente para o Rui Mendes, ele queria celebrar o percurso do Rui [Mendes] no teatro. Mas o Rui, que está completamente saudável, tem 85 anos e a peça é um pedaço puxada fisicamente. E ainda por cima está a contracenar com um miúdo de 21 anos. O próprio Rui acabou por desistir. Conheço-o um pedaço para dizer que não o fez de ânimo leve, deve estar cansado. Quando o João Lourenço me ligou eu também estava muito cansado, mas li a peça e gostei. Todo o teatro é pesado em termos físicos, mas esta não me pareceu tanto como a peça que tinha feito antes e que durava quatro horas. Esta peça é intensa mas é curta comparada com a outra. E aceitei fazer.