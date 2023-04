The New York Times

Uma Herança, romance escrito pelo francês Miguel Bonnefoy, 37 anos, está agora traduzido em português. O escritor, que também tem nacionalidade venezuelana por via materna, já viveu em vários países entre os quais Portugal, onde em Lisboa, na sua adolescência, estudou no Liceu Francês. Guarda boas memórias da capital portuguesa e conta mesmo que a vontade de se tornar escritor, fortemente influenciada pelo pai, tomou forma concreta na casa onde vivia, na zona das Amoreiras.

Uma Herança é o seu sétimo livro e sobre o qual os críticos do The New York Times escreveram que fazia lembrar as obras de colombiano Gabriel Garcia Marquez . Entretanto, já publicou um novo livro, L"inventeur (ainda sem tradução em português) e está já a escrever outro romance "mais sul americano". Conta tudo isso ao telefone, desde Toulon, onde agora vive com a mulher e duas filhas. Uma conversa que começou em francês, passou pelo português e continuou em castelhano. Uma mescla de línguas e culturas, tal como é a vida de Bonnefoy.