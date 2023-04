Michael J. Fox: "Parkinson está a bater à porta"

"Já lá vão mais de 30 anos; não há muitos de nós que tenham tido esta doença durante 30 anos", disse Michael J. Fox, que foi diagnosticado quando tinha apenas 29 anos e a terceiro e última parte de Regresso ao Futuro tinha estreado há um ano. "É uma treta ter Parkinson", disse em entrevista ao programa CBS Sunday Morning.

Michael J. Fox reconhece que "para algumas famílias, algumas pessoas, é um pesadelo. É um inferno", mas para si não esses termos. "É perverso dizê-lo, mas é uma espécie de vida 'encantada'.

E explica-se: "Reconheço como isto é difícil para as pessoas e reconheço como é difícil para mim. Mas eu tenho um certo conjunto de capacidades que me permitem lidar com estas coisas. E percebi, com gratidão, que o otimismo é sustentável. E se conseguirmos encontrar algo pelo qual estar gratos, então conseguimos encontrar algo pelo qual ansiar, e vamos por diante."

Um caminho que, todavia, se tem agravado. "Sim, [a doença de Parkinson] está a bater à porta. Sim, não vou mentir. Está a ficar mais difícil. Todos os dias é mais difícil."

O ator que começou a dar nas vistas na série de TV Quem sai aos seus - Family Ties foi operado à coluna para extrair um tumor benigno, que no entanto "deu cabo do andar", ao que se seguiram sucessivas quedas e ossos partidos.

"Não se morre de Parkinson, morre-se com Parkinson", disse antes de afirmar que não vai chegar aos 80 anos. Fox tem 61 anos.

O ator, que recebeu no ano passado um Óscar honorário, orgulha-se da sua fundação, que já angariou a quantia de 1,5 mil milhões de dólares para investigação e que há dias anunciou um avanço, um biomarcador para a doença que poderá significar um diagnóstico precoce e uma aceleração de pesquisas para um tratamento.

"Isto muda tudo", disse Fox. "Sei que, com a situação atual, dentro de cinco anos será possível saber se as pessoas têm a doença, se alguma vez a vão ter, e saberemos como tratá-la."

Um documentário sobre o ator norte-americano, Still, vai estrear na AppleTV dentro de dias.