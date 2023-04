Metallica lançam novo álbum "72 seasons"

Os Metallica lançam esta sexta-feira o seu 12º álbum de estúdio, que dá pelo nome de 72 Seasons. Alguns temas que estão no álbum e já foram lançados incluem If Darkness Had A Son, Screaming Suicide e Lux Aeterna.

O último álbum de estúdio da banda, Hardwired... To Self-Destruct, tinha sido lançado em 2016.

Este novo trabalho da banda norte-americana está disponível em 2LP vinil de 140g, CD, digital e em Dolby Atmos (streaming quando disponível). Conta com 12 temas e foi produzido por Greg Fidelman com Hetfield & Ulrich.

Os bilhetes para a digressão mundial dos Metallica, M72, que começa no final deste mês na Holanda, já estão à venda. A banda vai tocar duas noites em todas as cidades que visitar. Esta digressão conta também com um novo palco que realoca o famoso Metallica Snake Pit no centro do palco.