Lula da Silva irá entregar Prémio Camões a Chico Buarque

Chico Buarque venceu os prémios Jabuti de melhor livro do ano por Leite Derramado e por Budapeste. Na categoria romance, também foi premiado pela obra "Estorvo". No caso do Prémio Camões, a escolha remete ao conjunto da sua obra.

O presidente brasileiro Lula da Silva irá entregar o prémio Camões ao compositor e escritor Chico Buarque no final de abril, em Lisboa. O prémio tinha sido concedido ao autor em 2019, mas Bolsonaro recusou-se a assinar o documento que atribuía a premiação pelo governo brasileiro.

O anúncio foi feito no dia 21 de maio na sede da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, pela então presidente da instituição, Helena Severo. Bolsonaro ironizou a escolha do júri e não concedeu o prémio ao escritor, gerando uma polémica à qual Chico Buarque respondeu: "A não assinatura do Bolsonaro no diploma é para mim um segundo prêmio Camões".

Agora, Lula terá uma viagem oficial para Lisboa a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, aquando da comemoração do 25 de abril, onde aproveitará para encerrar a polémica criada em torno do Prémio Camões.

Criado em 1988, o Prémio Camões de Literatura homenageia o autor ou a autora de língua portuguesa que tenha "contribuído para o enriquecimento do património literário e cultural" do idioma.

O reconhecimento é uma iniciativa tradicional dos governo do Brasil e de Portugal, sendo o prémio de 100 mil euros dividido entre os dois países.