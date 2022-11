Luís Franco-Bastos esgota Coliseu de Lisboa e anuncia data extra

O humorista Luís Franco-Bastos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa

O humorista Luís Franco-Bastos anunciou uma data extra para o Coliseu de Lisboa depois de esgotar o espetáculo agendado para 16 de dezembro.

Dia 24 de março de 2023 Luís Franco-Bastos regressa a esta sala de espetáculos com Diogo, estando os bilhetes disponíveis para venda a partir desta quarta-feira.

O espetáculo Diogo, virado totalmente para o humorista, é um relato e uma descontrução de experiências, memórias e questões íntimas e familiares. "As histórias pessoais e familiares de "Diogo", o nome pelo qual os pais de Luís "Diogo" Roda Madureira Franco-Bastos o tratavam na infância, com o intuito de o distinguir de Luís, seu pai, ou de Luís Miguel, seu irmão, tomam conta de toda a narrativa ao longo de mais de uma hora".

Luís Franco-Bastos vai atuar no dia 18 de novembro no Funchal, 19 de novembro em Alcochete, 9 de dezembro nas Caldas da Rainha, 10 de dezembro em Torres Vedras, 16 de dezembro em Lisboa, 17 de dezembro em Águeda e 14 de janeiro no Porto. Alcochete, Torres Vedras e Lisboa já estão esgotados.