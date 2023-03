Lisboa: a capital da eletrónica por três noites

Há trinta anos nascia em Barcelona o Sónar. E as celebrações das três décadas de festival de música eletrónica começam em Lisboa e vão estender-se a Istambul (já na sétima edição) para depois sim, culminarem em Barcelona em junho.

Por cá, começa esta sexta-feira a segunda edição do Sónar Lisboa, que será diferente da anterior. Se em 2022 os cerca de 30 mil visitantes, no total, andaram de um lado para o outro na cidade para assistir aos diversos concertos, debates e exposições, este ano tudo se concentra num único espaço: o Parque Eduardo VII.

Por isso mesmo, três palcos dentro do Pavilhão Carlos Lopes e um quarto dentro do parque esperam sete mil visitantes por dia até ao próximo domingo, ou melhor, madrugada de segunda-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Do cartaz destacam o DJ set de Chet Faker, e as atuações de Peggy Gou, Amelie Lens, Enrico Sangiuliano, Anfisa Letyago e Patrick Masonsão, entre outros (programa completo no final deste texto).

Gustavo Pereira, diretor da edição portuguesa, explicou a DN que o grande destaque deste ano é "o Sónar estar a acontecer pela segunda vez, o que quer dizer que a primeira edição correu bem. No ano passado fomos ambiciosos demais em termos logísticos e foi como organizar quatro festivais ao mesmo tempo, percebemos que o layout de futuro seria organizar tudo no mesmo local, e por isso este ano estará tudo concentrado no Paque Eduardo VII".

Não é fácil ao responsável destacar nomes de um cartaz com 54 nomes de 19 diferentes nacionalidades. Contudo, Gonçalo Pereira destaca os espectáculos de audivisuais (como o do artista Max Cooper): "vamos ter três espétaculos e isso acrescenta uma camada muito interessante para o público. Além disso há várias artistas que nunca vieram a Lisboa ou que se apresentam de forma diverente, como o Chet Faker que se apresenta em DJ set. Há uma paleta de artistas muito diversa que torna o Sónar mais liberal, para que os clientes possam ver outros estilos, dentro da eletrónica, que não estão tão habituados a ouvir".

E acrescenta: "Mais do que nomes e artistas no cartaz, como em todos os festivias, há outras camadas no Sónar. É um local onde surgem muitas parceriais artistas, e isso tornam-no num festival mais interessante e especial".

Presente em Lisboa uns dia antes do início do evento, o diretor do festival Sónar Barcelona, o catalão Eric Palau disse ao DN que Lisboa "é um grande local e a cidade vive um grande momento, não quero dizer que as pessoas estão a descobrir a cidade, mas é uma cidade muito interessante em termos criativos, há muita coisa a acontecer, sobretudo na música. A ligação de Portugal com Angola e Cabo Verde e Lisboa tornou-se o centro dessa criação artística".

"Ainda estamos num trabalho em progresso é apenas a segunda edição, que tem algumas diferenças em relação ao ano passado. O feeling da edição anterior foi muito bom e surpreendeu-nos a quantidade de visitantes estrangeiros num evento que se realizou pela primeira vez".

Quanto ao balanço que faz de 30 anos, Eric Palau, sublinha a sua satisfação, "temos feito um bom trabalho e há algum tempo, mas em todas as edições gostamos de colocar novos desafios, o melhor que podemos celebrar nestes 30 anos é a paixão de novos artistas que ainda nem sequer eram nascidos quando o Sónar começou. Olhamos muito para a geração de artistas que surge e que começa a surgir e esse é um dos nossos grandes desafios".

Para breve está o anuncio da programação compelta da 30.ª edição do Sónar Barcelona, que acontece nos dias 15, 16 e 17 de junho de 2023. No total, serão mais de 100 apresentações como BICEP, Fever Ray, Peggy Gou, Solomun, Amelie Lens, Laurent Garnier, The Blessed Madonna, Richie Hawtin e Oneohtrix Point Never.

Para além da música, o evento engloba o Sónar+D, evento dirigido por Patrícia Craveiro Lopes, que também se realiza nos três dias do festival e onde se destaca a exposição Sediment Nodes, distribuida portrês jardins distintos da Estufa Fria.

Programação Sónar (dia e noite)





Sexta-feira,31 de março

Sónar à Noite | 22h às 6h

Amulador(PT) |Anfisa Letyago(IT) |Catarina Silva(PT) |I Hate Models - Sónar exclusive AV show(FR) |James Holden live(UK) |KiNK live(BG) |Max Cooper live AV(UK) |Or:la(IE) |Reinier Zonneveld live(NL) |Skream b2b Mala(UK) |Sofia Kourtesis(PE) |VTSS(PL)

Sábado,1 de abril

Sónar de Dia | 14h às 22h

Ana Pacheco (PT) | Colin Benders live (NL) | Folamour A/V show (FR) | Francisca Urbano (PT) | Funkamente (PT) | Major League DJZ (ZA) | Mingote (PT) |Mochakk(BR) |DJ Nigga Fox live(PT) |Nuno Di Rosso(PT) | Peggy Gou(KR) |Serginho b2b Zé Salvador(PT) |SHERELLE x Kode9(UK)|VIL(PT)



Sónar à Noite | 22h às 6h

999999999 live(IT) |Acid Pauli(DE) |Astra Club (DJ Tennis b2b Carlita)(IT/TR)|Diana Oliveira(PT) |DJ Mell G(DE) |Enrico Sangiuliano(IT) |Héctor Oaks live(ES) |John Woods(PT) |Madd Rod(PT) |Patrick Mason(DE) |Throes + The Shine(PT) |WhoMadeWho live(DK).

Domingo, 2 de abril

Sónar de Dia | 14h às 2h

Amelie Lens (BE) | Bawrut (IT) | Bernardo + Johan (PT) | Chet Faker DJ set (AU) | Cinthie live (DE) | Cormac b2b fka.m4a (UK) | Cruz (PT) | King Kami (BR) | Lady Shaka (NZ) | Luisa (PT) | Mvria (PT) | Rui Vargas b2b Gusta-vo (PT) | Sensible Soccers (PT) | Shaka Lion (PT) | Telma (PT) | Violet b2b Photonz (PT) | Yen Sung (PT)