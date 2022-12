Foi divulgada há poucos dias a última sondagem da revista especializada britânica Sight and Sound que, de 10 em 10 anos (desde 1952), elege "o melhor filme de todos os tempos". Este ano, para grande surpresa da comunidade cinéfila, Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, da belga Chantal Akerman, surgiu no primeiro lugar dessa lista de referência resultante da votação de mais de 1600 especialistas, entre críticos, programadores e académicos. A admiração foi tal que se gerou mesmo nas redes sociais um debate sobre o politicamente correto que poderá ter determinado essa ascensão: é um filme com assinatura de uma mulher e quase desconhecido do grande público. Depois do reinado de cinco décadas de O Mundo as Seus Pés, de Welles, apenas destronado em 2012 por A Mulher Que Viveu Duas Vezes, de Hitchcock, agora Jeanne Dielman... E mais isto: Lawrence da Arábia saltou fora da dita consagrada lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos.

A sua ausência foi notada por vários sites de cinema, e não deixa de ser um dado revelador de uma nova política do gosto, capaz de ignorar uma das obras mais marcantes da cinematografia mundial, sobretudo no que a épicos diz respeito. Mas as mudanças de cânone são mesmo assim - e refira-se também que o seu realizador, David Lean, sempre colheu mais reconhecimento por parte dos seus pares do que da crítica em geral.