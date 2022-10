Justin Bieber adia digressão que incluía concerto em Portugal

Justin Bieber anunciou o adiamento da Justice World Tour, uma tournée que ia percorrer cinco continentes e que incluía um concerto na Altice Arena, em Lisboa, a 21 de janeiro de 2023.

Cantor canadiano de 28 anos justificou o adiamento com motivos de saúde.

Todos os espetáculos marcados até 25 de março de 2023 serão adiados para o ano seguinte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O artista já tinha anunciado a suspensão, por tempo indeterminado, da sua digressão mundial, devido à paralisia facial que afeta a sua saúde.

"No início deste ano, tornei pública a minha batalha contra a síndrome de Ramsay-Hunt, pela qual a minha cara ficou parcialmente paralisada", escreveu na altura nas redes sociais, dizendo que deve parar, porque a sua saúde é "uma prioridade".

A síndrome de Ramsay Hunt é um distúrbio neurológico raro provocado por um vírus que infeta um nervo próximo do ouvido, provocando irritação e paralisia de parte da face.

A digressão "Justice World Tour" começou em março passado depois de o cantor a reagendar devido a problemas de saúde.

Esta era a sua primeira tour mundial desde 2016-2017 e estava previsto que passasse por mais de 20 países para quase 100 concertos.

A Justice World Tour deve o nome ao último álbum do artista, Justice, lançado em março do ano passado, e que entrou diretamente para o top de álbuns com maior número de streams em 117 países.