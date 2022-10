Joaquim Jorge vai lançar o novo livro, Crítica Social

O biólogo e fundador do Clube dos Pensadores, Joaquim Jorge, vai lançar esta sexta-feira o seu novo livro, Crítica Social. Vai ser apresentado no Hotel Holiday Inn Porto-Gaia por Rosália Amorim, diretora do DN, Humberto Simões, diretor da Nova Gente, e Mónica Gonçalves, diretora do Hotel Hilton Porto-Gaia.

Joaquim Jorge quis afastar-se da política e escrever sobre o que observa da maneira de ser dos portugueses e de si mesmo.

"Alguns temas de que falo fi-lo para me divertir e sair da minha linha habitual. Gozar comigo próprio faz parte da minha vida depois dos 60 anos: rir-me de mim; estar a ficar velho; lembrar-me de coisas que já fiz e agora tenho algumas limitações, como jogar futebol; ter dores; falta de cabelo; já não sair à noite; deitar-me cedo; não ter paciência para aturar pessoas."

O autor quer, através deste novo livro, contestar e pôr as pessoas a pensar sobre variados assuntos.

Joaquim Jorge afirma que este livro lhe deu muito gozo a elaborar e a escrever.