João Moura Jr, sagrou-se triunfador da Feira Taurina de Mérida, Venezuela

Assim reagia João Moura Jr., na sua página de Instagram, à notícia recebida no final da semana passada, de que fora nomeado Melhor Rejoneador na Feira del Sol. A arrancar a temporada na Venezuela, o cavaleiro português fez valer as cores da bandeira nacional do lado de lá do Atlântico, tendo mesmo sido recebido pela cônsul honorária de Portugal naquela região. "O estilo que trazem é exclusivo de Portugal e há oito anos que vêm a Mérida", frisou à Lusa Aurister Pinto, garantindo que não apenas o cavaleiro mas também os forcados portugueses ali fazem sensação.

"O povo gosta deles e sente uma grande emoção quando os têm por cá."

A estrear-se na Venezuela, Moura também falou à Lusa antes da sua prestação artística, confessando "expectativa, muita ilusão e muita responsabilidade" nesta sua exibição e "muita vontade de entrar na arena, triunfar e fazer desfrutar o povo venezuelano e os portugueses". Tarefa bem sucedida, como comprova a distinção recebida.

"Não se podia pedir melhor arranque de temporada, ainda para mais em condições especiais, numa semana de trabalho intenso em cavalos novos", afirmou o cavaleiro de 33 anos, após ter conhecimento da distinção, deixando um agradecimento especial a Francisco Mira, seu "apoderado, pela organização em todos estes dias". E prometendo aos seus fãs: "Volveremos pronto!"