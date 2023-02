Jansen Panettiere, ator de The Walking Dead, morre aos 28 anos

O ator norte-americano Jansen Panettiere morreu no domingo, em Nova Iorque, aos 28 anos. A notícia foi dada pelo seu agente à publicação Deadline, que no entanto não forneceu quaisquer detalhes sobre a morte.

Jansen Panettiere fez parte do elenco da série The Walking Dead, deu voz a uma das personagens secundárias no filme Idade do Gelo 2 e a uma personagem do filme Robots.

Nasceu em Palisades, Nova Iorque e é irmão da atriz Hayden Panettiere. Começou a carreira em 2000 e fez parte do elenco da série do Disney Channel Even Stevens. Entrou ainda em The Martial Kid e Medallion.

O ator também tinha como hobbie de pintar malas, sapatos e casacos, arte que partilhava nas redes sociais.