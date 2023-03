Já há data para estreia de Ricky Gervais ao vivo em Portugal

© Nicholas Hunt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O humorista Ricky Gervais vai estrear-se ao vivo em Portugal em 28 de outubro, com o espetáculo "Armageddon", anunciou hoje o próprio na rede social Twitter.

O espetáculo está marcado para a Altice Arena, em Lisboa, e os bilhetes estarão à venda a partir das 10:00 de sexta-feira, 31 de março, lê-se numa publicação na conta oficial do humorista.

Na sexta-feira, Ricky Gervais tinha anunciado, também no Twitter, que Lisboa estava na lista de cidades europeias por onde iria passar "Armageddon", mas só hoje divulgou data e local.

"Armageddon" é o novo espetáculo de 'stand-up' de Ricky Gervais, que o humorista já anunciou que ficará disponível na plataforma de 'streaming' Netflix em 2024.

O espetáculo que trará Ricky Gervais a Lisboa segue-se a "Supernature", que esgotou salas de espetáculo um pouco por todo o mundo.

Ricky Gervais, de 61 anos, protagonizou séries como "The Office", "Extras", "Life's too short", "Derek" e "After Life".

O humorista venceu dois prémios Emmy de Melhor Ator em série de comédia por "The Office", em 2006, e "Extras", em 2007.

Em 2004, foi distinguido com um Globo de Ouro de Melhor Performance de um Ator numa Série de Televisão, de comédia ou musical, por "The Office".