Ivandro é o artista português mais ouvido no Spotify em Portugal

Com o final do ano a chegar, chega também o Wrapped do Spotify que revela os artistas, músicas, álbuns e podcasts mais ouvidos do ano. O Wrapped de 2022 determinou o cantor Ivandro como o artista português mais ouvido de 2022.

O Spotify revelou também que o consumo de música portuguesa cresceu 37% em 2022 com o género musical Hip Hop Tuga a mostrar uma clara preferência da parte dos portugueses. Além de Ivandro, o top dos cinco artistas mais ouvidos é completado por Dillaz, Julinho KSD, Wet Bed Gang e Plutónio.

As músicas portuguesas mais ouvidas do ano pertencem a Ivandro, com Lua e Moça, seguidas de Onde Vais (com a participação da fadista Carminho) e Como Tu (com a participação de Ivandro), de Bárbara Bandeira, e terminando com Let You Go de Richie Campbell.

O top de artistas internacionais mais ouvidos pelos portugueses é constituído por The Weeknd, que sobe ao primeiro lugar após ter ficado em segundo no ano passado, Drake, Taylor Swift, Luan Santana e Ed Sheeran.

A nível global, Bad Bunny é o artista mais ouvido e o primeiro a ocupar o primeiro lugar por três anos consecutivos. A segunda posição pertence a Taylor Swift, seguida de Drake, The Weeknd e a banda de K-Pop, BTS.

As músicas mais ouvidas a nível global são lideradas por As It Was, de Harry Styles, seguida de Heat Waves, de Glass Animals e STAY (with Justin Bieber) de The Kid Laroi. Este top é fechado por Bad Bunny, o artista mais ouvido a nível global, com Me Porto Bonito e Tití Me Perguntó.

O consumo de podcasts também tem vindo a aumentar nos últimos anos, ocupando agora um lugar de destaque no consumo de áudio da plataforma. O podcast mais ouvido pelos portugueses volta a ser Extremamente Desagradável de Joana Marques na Rádio Renascença.

Em segundo lugar está ask.tm de Pedro Teixeira da Mota, seguido de Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares, e a fechar este top estão Fuso, de Bumba na Fofinha e The Joe Rogan Experience, de Joe Rogan.