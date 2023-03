Israel e Portugal a quatro mãos no CCB

Uriel Herman e Filipe Raposo vão apresentar, esta noite (21h00 no Centro Cultural de Belém) composições originais num concerto que será "um diálogo intimo entre os dois pianistas, resultado de uma residência artística no qual os músicos testaram as possibilidades "da sintonia na diversidade". Muita improvisação é aquilo que ambos prometem.

Em conversa com o DN, Filipe Raposo "vai ser um maravilhoso encontro entre a cultura do Médio Oriente e a cultura europeia ocidental através da música, com três pilares: a música clássica, o jazz e a música tradicional. A partir destes pontos, queremos criar novas músicas juntos, novos temas, que têm como base a improvisação"

Filipe Raposo é pianista, compositor e orquestrador.

Uriel Herman, que se estreia em Portugal, acrescenta: "apesar desses pilares vamos tocar os nossos sentimentos naquele momento. Vamos criar algo novo".

"Desde o covid que gosto cada vez mais da forma com o público influencia um espetáculo. Ao existir uma audiência que ouve, há corações, e isso é energia. E depois do período da pandemia em que muitos músicos, pelo menos em Israel, passaram o tempo a tocar nas redes sociais, é fantástico poder dar e receber ao vivo, para uma audiência", acrescenta o músico israelita.

"Este concerto pode ser comparado como quando dois atores, que ao atuarem juntos não perdem a sua individualidade combinado as nossas influências, estamos a criar algo novo", sublinha Filipe Raposo.

O concerto irá finalizar com o coro ECCE, dirigido por Paulo Lourenço, que irá interpretar obras ligadas ao cancioneiro Safardita, "conetando o passado e presente cultural entre Portugal e Israel, explicam os promotores do concerto".

Os músicos

Uriel Herman, pianista de jazz e compositor, tem tocado pelo mundo inteiro tanto com o seu quarteto como a solo e esta quinta-feira estreia-se em Portugal. A sua sonoridade nasceu da sua formação clássica em piano com o uso dos complexos ritmos do Médio Oriente.

Em julho de 2023 vai lançar o seu terceiro álbum a solo, Different Eyes pela gravadora britânica Ubuntu Music. " Todos temos um par de olhos mas são inúmeras as camadas do olhar. Podemos ver ou escolher olhar .No decorrer deste ano Uriel iniciará a tour mundial do seu novo trabalho com o seu quarteto, em dueto com o trompetista Itamar Borochov e a solo. O Uriel Herman Quartet foi formado no seguimento de Awake, o seu primeiro álbum de 2014.

Por sua vez, Filipe Raposo, o pianista, compositor e orquestrador - com colaborações com Sérgio Godinho, Camané, Jorge Palma e José Mário Branco. Desde 2004 que colabora com a Cinemateca Portuguesa como pianista residente no acompanhamento de filmes mudos.

