Projeto discográfico festeja 250 anos de Beethoven com "mais de 175 horas de música"

O 250.º aniversário do nascimento do compositor Ludwig van Beethoven, que se cumpre no próximo ano, é antecipado pela discográfica Deutsche Grammophon com a saída em novembro de vários CD e DVD com "mais de 175 horas de música".

O projeto Beethoven - The New Complete Edition, em parceria com a Beethoven-Haus Bonn, é editado no próximo dia 8 de novembro e inclui 118 CD, três discos Blu-Ray Audio, dois DVD e 16 álbuns digitais, incluindo "novas gravações em estreia mundial", segundo o comunicado divulgado pela Universal Music.

Beethoven - The New Complete Edition © Página oficial da Deutsche Grammophon

A discográfica revela que o pianista Lang Lang e o violinista Daniel Hope, porta-voz da The New Complete Edition e presidente da Beethoven-Haus Bonn, realizaram gravações para o volume "World Premieres & Rarities".

A Beethoven-Haus Bonn é uma instituição, com sede em Bona, na Alemanha, dedicada ao estudo e divulgação da obra do autor do "Hino da Alegria", título dado à 9.ª Sinfonia do compositor que se inspirou numa ode de Friedrich Schiller.

O pianista chinês Lang Lang, que colabora regularmente com as filarmónicas de Viena e Berlim, gravou o Minueto em Dó, e o violinista Daniel Hope, segundo a mesma fonte, gravou "o fragmentário Duo para violino e violoncelo em Mi bemol, com o violoncelista Daniel Müller-Schott, e o último pensamento musical de Beethoven, o andante para quinteto de cordas, com Müller-Schott, os vilionistas Ikki Opitz e Amihai Grosz e a violetista Tatjana Masurenko".

O projeto foi "concebido em torno de gravações de mais de 250 intérpretes", alguns do catálogo da discográfica, e "uma série de tesouros reunidos em colaboração com a Decca e outras editoras".

Karl Böhm, Alfred Brendel, Claudio Arrau, Amadeus Quartet, Wilhelm Furtwängler, Dietrich Fischer-Dieskau, Emil Gilles,John Eliot Gardiner, Wilhelm Kempff, Herbert von Karajan, Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Murray Perahia e Maurizio Pollini, são alguns dos músicos que fazem parte da seleção.

A discográfica destaca que o projeto inclui "30 discos dedicados a interpretações alternativas, entre eles gravações de arquivos históricos e performances com instrumentos de época, incluindo as leituras de Sir John Eliot Gardiner das nove sinfonias" de Beethoven.

Os três discos Blu-Ray, com áudio em alta resolução de 24 'bits' referem-se ao "lendário ciclo sinfónico" realizado em 1962 pelo maestro Herbert von Karajan, "a visão do pianista Wilhelm Kempff de todas as Sonatas para pianoe as gravações de referência de todos os Quartetos de cordas pelo Amadeus Quartet".

Um dos DVD inclui a ópera Fidelio, dirigida por Leonard Bernstein, e o outro as Sinfonias nº 4 e 7, sob direção do maestro Carlos Kleiber.

Cada um dos nove volumes em que se divide o projeto inclui um livro com notas sobre o repertório, alinhamentos, textos cantados (em alemão e inglês) e detalhes das gravações.

© Wikimedia Commons

Beethoven nascido em Bona, na Alemanha, em 1770, morreu em Viena em 1827, desenvolveu a sua atividade de compositor, tendo-a iniciado, em 1784, como organista-assistente da Capela Eleitoral, e pouco tempo depois foi violoncelista na orquestra da corte da Prússia. Desenvolveu a sua atividade entre a afirmação das correntes artísticas do romantismo e a do classicismo.