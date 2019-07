Beyoncé fecha o Grand Canyon

Beyoncé foi vista com uma equipa de filmagens em Havasu Falls, no Grand Canyon, a gravar o seu novo videoclipe, segundo o site americano TMZ. A cantora terá reservado uma parte do Parque Nacional para as gravações, encerrando assim, as visitas ao local.

Queen Bey, como também é conhecida, estava acompanhada pela filha Blue Ivy e as filmagens duraram cerca de cinco horas. De acordo com o site americano, a artista "organizou uma visita de antemão, e a tribo fez uma exceção, no caso dela, concedendo-lhe o uso da terra por algumas horas". Refere-se à comunidade Havasupai, proprietária do local.

A visita ao local acontece um dia depois de ter sido lançada a canção Spirit, incluída na banda sonora do filme "O Rei Leão: O Presente", lançada na manhã de quarta-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Acredita-se que as filmagens sob o Parque Nacional do Grand Canyon, no Arizona, possam fazer parte do videoclipe da música.

Post da Disney no Instagram a anunciar a chegada do álbum. © Instagram: Disneystudios

As imagens obtidas pelo TMZ mostram a equipa de filmagens à sombra das Havasu Falls, um local muito restrito. Os Havasupai apenas aprovam 300 passes diários para visitas ao local.

As autoridades policiais disseram ao site americano que "a polícia está a controlar as multidões porque o acampamento nas proximidades está lotado". Outras fontes citadas pelo TMZ afirmaram que a cantora norte-americana voou de helicóptero até ao Grand Canyon, uma paisagem que resultou de uma falha na superfície da região e possui 445 quilómetros de comprimento.

O Grand Canyon está localizado no norte de Arizona, no Grand Canyon National Park, local que atrai milhões de turistas por ano, vindos de diversas partes do mundo.

Grand Canyon, Estados Unidos. © REUTERS/Stephanie Keith

O Rei Leão

O filme "O Rei Leão" foi produzido a 1994 nos Estados Unidas da América e foi a 32ª longa-metragem realizada pela Walt Disney Feature Animation e pela Walt Disney Pictures. A produção foi das mais vistas e tornou-se um dos maiores sucessos da Disney. 25 anos depois, é produzido o remake do filme e está em exibição nas salas portuguesas a partir de 18 de Julho.