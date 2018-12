Angola avalia reclamar bens culturais à guarda do Estado português

Um parecer de uma historiadora francesa entregue ao governo francês aconselhou a restituição de peças de arte ao território de origem. As primeiras, 26 no total, fazem parte de uma coleção de bronzes atualmente à guarda do Museu do Quay Branly, em Paris. Vão voltar ao Benim. Ganham forma as declarações do presidente francês numa universidade africana. "O património africano não pode estar prisioneiro dos museus europeus".

E em Portugal? À Direção-Geral do Património Cultural, não chegou ainda qualquer pedido de restituição dos bens culturais que estão em museus portugueses, mas a intenção existe, confirmou a ministra da Cultura de Angola, Carolina Cerqueira, ao Expresso.

"É imperioso que a diplomacia angolana em colaboração com o ministério da Cultura e outros departamentos ministeriais, possa dar início a consultas multilaterais com vista a regularizar a questão da propriedade e da posse, por um lado, e, por outro lado, da exploração dos bens culturais angolanos no estrangeiro".

Em Portugal, é no Museu Nacional de Etnologia que se encontram mais peças de origem angolana. A maioria resultam das recolhas do antropólogo Jorge Dias e da sua equipa no âmbito das Missões de Estudo das Minorias Étnicas.

O atual diretor, Paulo Costa, diz ao Expresso que o critério de devolução tem "de ser muito bem definido porque pode acabar com os museus como existem atualmente". E mostra-se tranquilo com a origem das peças que se podem ver nesta instituição fundada e dirigida por Jorge Dias em 1965 albergando o produto das expedições.

A questão não é nova e foi levantada há quatro anos pela Grécia, que reclama a devolução dos mármores do Partenón que estão no Museu Britânico. A UNESCO tem sido mediadora no caso.