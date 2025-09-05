Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Série de shows na Europa começa por Lisboa.
Série de shows na Europa começa por Lisboa.Foto: Bel Gandolfo.
Cultura

Imigração é o grande assunto do nosso tempo, diz rapper brasileiro Don L

O artista começa hoje uma digressão europeia, com o primeiro espetáculo em Lisboa esta noite. Uma das músicas do novo álbum chama-se Imigrante, entre outras que dialogam com a política brasileira e o Sul Global. O DN conversou com o cantor, que vê como especial começar por Lisboa e Porto a série de concertos na Europa.
Publicado a
Loading content, please wait...
Música
Rap
concerto
Brasileiros em Portugal
#ediçãoimpressa
Diário de Notícias
www.dn.pt