O verão nórdico, um grupo de crianças e os seus segredos. A partir de três elementos dramáticos Eskil Vogt concebeu Os Inocentes, um filme com traços de cinema de género, mas altamente livre na sua corrente interna de estranheza. Mete gaiatos a descobrirem que têm poderes sobrenaturais, debaixo da luz suave dos dias soalheiros, e mostra como, longe do olhar dos adultos, essas habilidades estabelecem um cenário de consequências imprevisíveis... Numa entrevista em Lisboa, na última edição do LEFFEST, o realizador falou-nos da pesquisa sensorial que define esta segunda longa-metragem, meio pesadelo, meio conto moral. É o filme que assinala o regresso da distribuidora Cinema Bold, cujas estreias acontecem em simultâneo nas salas e na plataforma Filmin.

Não é muito comum encontrar-se filmes que explorem a infância pelo lado menos luminoso da sua fantasia; geralmente há uma compensação nostálgica, algo a que nos podemos agarrar. A que é que se agarrou quando escreveu o argumento de Os Inocentes?

No início, estava interessado naquela coisa da magia da infância. A primeira ideia foi: se algo de mágico acontece quando um grupo de crianças está a brincar, e elas chegam a casa e contam aos pais, a atitude dos adultos é sugerir que foi só a sua imaginação a trabalhar, uma fantasia, enfim, algo que não aconteceu. E eu queria fazer um filme em que essa magia acontece de verdade! Como diz, e bem, a representação da infância tem muito que ver com uma imagem soalheira, nostálgica... Mas ao fazer a minha pesquisa, e pensando na minha própria infância - colocando-me nesse estado mental -, apercebi-me também do quão desprotegidas as crianças estão, porque ainda não sabem como o mundo funciona. Está tudo em aberto para elas, ainda não têm poder sobre a sua própria vida e estão sujeitas ao poder dos adultos: um dia o pai pode chegar a casa e dizer que têm de se mudar porque arranjou um emprego noutro lugar... E essa insegurança em relação a tudo, que se mistura com aquela capacidade de imaginação que geralmente se diz ser muito "positiva" nas crianças, na minha experiência, pode virar-se contra a própria criança. Aquilo que era só imaginação torna-se real para ela. Portanto, o meu medo enquanto miúdo faz parte desta história; foi a isso que me agarrei.