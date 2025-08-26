Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Helen Mirren & companhia resolvem mistérios à hora do chá
Adequadamente em estreia esta quinta-feira, na Netflix, O Clube do Crime das Quintas-Feiras leva ao pequeno ecrã o best seller homónimo de Richard Osman. Uma pequena diversão, com um elenco infalível.
Inês N. Lourenço
