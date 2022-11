Hannu Lintu vai ser o Maestro Titular da Orquestra Gulbenkian

O maestro finlandês Hannu Lintu vai assumir o cargo de Maestro Titular da Orquestra Gulbenkian a partir de maio para a Temporada 2023/24 num programa dedicado a Dmitri Chostakovitch.

Hannu Lintu é o atual Maestro Principal da Ópera e Ballet Nacionais da Finlândia e atuou também no passado com Orquesta Gulbenkian. Esta temporada esteve à frente da Orquestra na estreia em Portugal do Concerto para Piano e Orquestra de Thomas Adès, num programa que incluiu A Canção da Terra de Gustav Mahler. Hannu Lintu vai também dirigir a Orquestra Filarmónica de Nova Iorque e a Sinfónica de Atlanta esta temporada.

O maestro recebeu vários prémios, incluindo dois ICMA para os Concertos para Violino de Béla Bartók, com Christian Tetzlaff (2019), e para a gravação de obras de Sibelius, com Anne Sofie von Otter (2018). Esteve nomeado para os Grammy duas vezes: uma em 2011 na categoria de "Melhor CD de Ópera", com a gravação de Kaivos, de Einojuhani Rautavaaram; outro em 2021 na categoria "Melhor Performance Orquestral" com as Sinfonias n.º 2 e n.º 3 de Lutosławski.

Segundo o comunicado enviado às redações, o Risto Nieminen, diretor da Gulbenkian Música, afirma que se trata de "um maestro de grande nível que estabeleceu uma relação de grande cumplicidade com a Orquestra Gulbenkian, desde que se estreou no Grande Auditório da Fundação em março de 2016. As atuações da Orquestra sob a batuta de Hannu Lintu atingiram um grande brilhantismo pelo que estou certo que esta contratação dará início a um novo ciclo entusiasmante e promissor".

"Tenho trabalhado e atuado com a Orquestra Gulbenkian há já vários anos e cada concerto tem constituído uma imensa alegria. A atmosfera e a concentração são admiráveis e a música produzida é sempre gratificante. O Grande Auditório, e a Fundação Calouste Gulbenkian como um todo, oferecem um contexto único e inspirador para a música e para a arte. Aguardo com expectativa muitas temporadas repletas de momentos altos com os maravilhosos Coro e Orquestra Gulbenkian", afirmou Hannu Lintu no comunicado.