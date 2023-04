Guitarrista da banda The Script morre de doença súbita aos 46 anos

The Script

Mark Sheehan, guitarrista da banda irlandesa The Script, morreu esta sexta-feira vítima de uma doença súbita, anunciou o grupo nas redes sociais, acrescentando que o músico se encontrava no hospital.

Até ao momento, não é conhecida a doença de que padecia.

Refira-se que há cerca de um ano, o guitarrista falhou a digressão da banda pelos Estados Unidos, tendo na altura sido oficialmente justificada com razões familiares. Não se sabe, no entanto, se essa ausência já estava relacionada com alguma doença.

A banda foi fundada em 2007 e, além de Mark Sheehan, integram a banda Danny O'Donoghue e Glen Power. O primeiro grande sucesso foi o tema Hall of Fame, que chegou a liderar os tops musicais no Reino Unido.

Refira-se que os The Script têm um concerto agendado para Portugal, no dia 16 de julho, no MEO Marés Vivas.