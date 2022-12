Funeral de Claudisabel realiza-se esta sexta-feira

As cerimónias fúnebres da cantora Claudisabel realizam-se esta sexta-feira, informou a produtora Nucafe nas redes sociais. O velório vai decorrer a partir das 09:30 na Igreja de São Francisco, em Loulé, no Algarve, estando marcada uma missa para as 10:30.

A cantora morreu na sequência de um acidente na A2, junto a Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, na madrugada do dia 19 de dezembro. Tinha 46 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Cláudia Isabel Leiria Madeira, conhecida no meio artístico como Claudisabel, regressava a casa depois de ter participado no programa "Domingão", da SIC, realizado na Castanheira de Pera.

"É com profundo pesar, dor e tristeza que comunicamos o falecimento da cantora Claudisabel, após acidente automóvel nesta madrugada", lia-se na mensagem divulgada pela Nucafé Records na página oficial de Facebook da artista.

"A sua voz, alegria e frontalidade que a caracterizam deixam mais pobres a música portuguesa e todos que tiveram a oportunidade de a conhecer e privar com ela", sublinha a editora.