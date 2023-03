Final do Festival da Canção é hoje. Conheça as 13 canções finalistas

A final do Festival da Canção realiza-se hoje à noite. A cerimónia será apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim e será transmitida em direto na RTP1, logo depois do Telejornal (21.07).

As 13 canções em competição são "Encruzilhada" (composta e interpretada por Churky), "Nasci Maria" (Cláudia Pascoal), "Viver" (SAL), "Ai Coração" (Mimicat), "Contraste Mudo" (You Can't Win Charlie Brown), "Endless World" (Neon Soho), "Sapatos de Cimento" (composta por Quim Albergaria e interpretada por Esse Povo), "Povo" (Ivandro), "A festa" (Edmundo Inácio), "Goodnight" (Bárbara Tinoco), "Tormento" (Voodoo Marmalade), "Fim do mundo" (Inês Apenas) e "World needs therapy" (Dapunksportif).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No ano passado, a canção "Saudade, Saudade", composta e interpretada por MARO, acompanhada ao vivo por mais quatro cantoras portuguesas, foi a vencedora do Festival da Canção. Este ano atuará na final, tal como Salvador Sobral e David Fonseca.

Os temas que competem na final foram escolhidos em duas semifinais, que se realizaram nos dias 25 de fevereiro e 4 de março. O vencedor é escolhido através do sistema de votação habitual - metade da pontuação é atribuída por um júri e a outra metade pelo voto do público. Na final, as votações do júri são feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, prevalece a escolha do público, que pode votar através de chamadas de valor acrescentado. As votações estão abertas desde terça-feira e os números de telefone correspondentes a cada canção estão disponíveis nas contas do Festival da Canção nas redes sociais.

O 67.º Festival Eurovisão da Canção vai decorrer em Liverpool, no Reino Unido, em maio. As duas semifinais estão marcadas para os dias 9 e 11 de maio, e a grande final para o dia 13. Portugal, que no ano passado foi representado por MARO e ficou em 9.º lugar, vai atuar na primeira semifinal.

A primeira participação portuguesa no Eurovisão foi em 1964. Entretanto falhou cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.