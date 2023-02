João Canijo vence Urso de Prata - prémio histórico para Portugal

"Ainda nem acredito bem nisto!", exclamou João Canijo ao receber o Urso de Prata da 73.ª edição do Festival de Berlim diretamente das mãos da atriz e cineasta Golshifteh Farahani. Trata-se de um dos mais importantes momentos do cinema português num grande festival, uma honra inédita que confirma o atual vasto reconhecimento internacional.

Refira-se que se trata do terceiro prémio mais importante do certame, só atrás do Grande Prémio do Júri e do Urso de Ouro. Mal Viver, o filme, faz parte de um díptico que inclui também Viver Mal, que estava em competição na outra secção do festival, Encontros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Anunciado na gala como um filme que constrói um espaço que absorve as mentes das personagens, Mal Viver foi um dos títulos com melhor receção crítica internacional e, tal como se previa na edição de ontem do DN, tinha tudo para entrar no palmarés. "Agradeço este prémio ao meu produtor, à minha equipa quase só de mulheres, à Portugal Film nas pessoas de Miguel Valverde e Ana Luísa Stringberg, e à minha alma gémea e companheira artística, Leonor Teles, mas sobretudo às minhas atrizes que deram a sua vida para este filme, foram maravilhosas e confiaram tudo em mim. É isto, glória à Ucrânia!", disse ainda no palco o realizador.

Mal Viver é um conto de uma família de várias mulheres de diferentes gerações que gere um hotel no norte de Portugal. História de vidas roídas por ressentimento e um ódio palpável, cuja chegada inesperada de uma neta vem ainda tornar mais insuportável o clima. É um filme que faz todo o sentido ser visto com Viver Mal, o contracampo da mesma história mais dedicado aos hóspedes do hotel. Este Urso de Prata é protagonizado por três atrizes gigantes: Madalena Almeida, Rita Blanco e a insuperável Anabela Moreira. Em maio, ambos chegam aos cinemas portugueses e o DN publica amanhã uma conversa com o realizador.

O prémio máximo, o Urso de Ouro, foi atribuído a Sur L"Adamant, realizado por um mestre do documentário, Nicolas Philibert, autor de Ser e Ter, um dos documentários mais amados no começo da década passada. Desta vez, o seu foco é um centro psiquiátrico nas margens do Sena, em Paris. Um filme para tirar o estigma sobre a loucura. A sombra de Wiseman perdura nestas imagens que nos fazem refletir sobre o problema de saúde mental nos nossos dias. Curiosamente, Sur L"Adamant não estava na maioria das listas dos favoritos.

Para Alemanha foi parar o Grande Prémio do Júri, para Christoph Petzold, com o belíssimo Afire, conto sobre um verão romântico fustigado pela sombra da tragédia e snobeira literária.

O veterano Philipe Garrel assinou um muito conseguido testamento sobre vida artística e família em Le Grand Chariot e saiu de Berlim com o prémio de melhor realização. No seu discurso lembrou o amigo Jean-Luc Godard que vencia em Berlim o mesmo prémio em 1965 com Alphaville e saudou a revolução das mulheres iranianas.

Mais discutível foi o prémio de interpretação (por estes dias neutro de género) dado pela própria Kristen Stewart, presidente do júri, a Sofia Otero, uma criança de oito anos que em 20.000 Especies de Abejas interpreta um menino a descobrir que quer ser menina. Nada contra a autenticidade desta criança mas cai sempre mal a um júri não premiar um ator ou uma atriz profissional, sobretudo numa edição onde grandes performances foram uma constante. E, por falar em ausências, o palmarés fica manchado pelo facto de Tótem, filme mexicano de Lila Avilez, não ter sido reconhecido. Foi a obra mais bela da competição...

Na secção Encontros, o Urso foi para Bas Devos e o seu aclamado Here.