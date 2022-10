Festival Womex arranca esta quarta-feira

Faltam dois para a 28ª edição da Womex em Lisboa, que começa esta quarta-feira. Até dia 23 deste mês, a feira internacional de música passará por 7 palcos emblemáticos da cidade com conferências, concertos e cinema.

A cerimónia de abertura vai ter lugar no Teatro Tivoli, na Avenida da Liberdade e conta com a atuação dos artistas portugueses Beatriz Felício, Club Makumba, Expresso Transatlântico e Júlio Resende.

O programa vai passar por sete palcos: Teatro Tivoli, Cinema São Jorge, Coliseu dos Recreios, Cineteatro Capitólio, Lisboa ao Vivo e ainda no espaço offWomex, uma tenda montada no Parque Mayer. Estão confirmados 300 músicos de nacionalidades diferentes. Haverá ainda uma cerimónia de entrega dos mais prestigiados Prémios de Música do Mundo que decorrerá no Teatro São Luiz.

Womex disponibiliza uma aplicação gratuita para facilitar o público com a programação do evento e fazer o seu próprio horário de espetáculos. Os preços dos bilhetes variam entre 30 e 35 euros.