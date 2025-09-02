Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Festival decorre entre os dias 12 e 14 de setembro.
Festival decorre entre os dias 12 e 14 de setembro.DR
Cultura

Festival Todos celebra a interculturalidade no coração de Lisboa

Festival regressa a Arroios na próxima semana com diversas disciplinas artísticas. Em entrevista ao DN, diretor Miguel Abreu lamenta incerteza do futuro: “Não sei se o Todos, para o ano, continuará”.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Arroios
edição impressa
Festival Todos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt