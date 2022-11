Festival 'Esta noite grita-se' no CCB e Teatro Nacional D.Maria II

A 6ª edição do festival de leituras interpretado por atores profissionais Esta noite grita-se vai durar até dia 4 de dezembro.

Este é um evento que "celebra o texto teatral, com apresentações conduzidas por uma direção artística que acompanha um vasto conjunto de atores e onde a relação com o espetador é informal e íntima, e pretende acima de tudo cativar e emocionar", lê-se no comunicado enviado à imprensa.

Nos dias 11, 12 e 13 de novembro o Centro Cultural de Belém vai receber uma leitura dos três livros Striptease, Sonho com Revólver, O Amor é um Atirador Furtivo da autora Lola Arias, lidas por Filipe Abreu, João Vicente, Marta Taborda, Miguel Maia, Nádia Yracema, Rafael Gomes, Rita Rocha Silva, Sandra Faleiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De dia 25 a 27 de novembro vai ler-se a obra Búfalo Americano, uma das primeiras peças de David Mamet por André Gago, Bruno Soares Nogueira, Filipe Abreu, João Pedro Mamede.

No dia 3 de dezembro será entregue o prémio e leitura do texto vencedor do Prémio Nova Dramaturgia de Autoria Feminina, atribuído este ano a Maria Giuglia Pinheiro, autora de Isso não é relevante. .

O prémio será do valor de 750€, acompanhado pela edição em livro numa parceria com a editora Douda Correria e pela leitura pública. Este será atribuído no Salão Nobre Ageas do Teatro Nacional D.Maria II às 19h, seguido da leitura

"Os textos são lidos quase sempre na íntegra e todo o processo de ensaios leva a momentos dotados de um fulgor e exuberância invulgares, apesar do despojamento do dispositivo cénico e da relação íntima e informal estabelecida com o público", diz o comunicado.