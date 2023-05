Festival do Maio. Peaches, Gabriel O Pensador e Prétu confirmados

A quarta edição do Festival Do Maio realiza-se no dia 26 e 27, no Parque Urbano do Seixal e conta com duas noites de espetáculos de artistas como Peaches, Gabriel O Pensador, Moullinex, Prétu, Sam The Kid com Orelha Negra e Orquestra.

Organizado pela Câmara Municipal do Seixal, o festival tem como objetivo promover propostas artísticas que tenham como elemento central do seu discurso a intervenção: desde a política à crítica social, passando pelo ativismo ambiental e pelas lutas contra a discriminação de raça e género.

O primeiro dia conta a o espetáculo de Peaches, figura de proa do movimento Eletroclash do início dos anos 2000, voltou em 2022 para uma digressão de celebração dos 20 anos do álbum Teachs for Peaches.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Moullinex, alter ego do produtor português, DJ e multi-instrumentista Luís Clara Gomes. Prétu, rapper, dizedor, produtor e sound designer, de origem cabo-verdiano, criado no Seixal, são outras das confirmações.

No dia 27, o festival terá Gabriel O Pensador, que celebra os seus 25 anos de carreira.

Sam The Kid também é um dos artistas convidados, juntamente com a sua banda os Orelha Negra -Fred Ferreira, Francisco Rebelo, João Gomes e DJ Cruzfader-e também com uma Orquestra de 24 elementos lideradas pelo maestro Pedro Moreira.

De acordo com a organização, à semelhança das edições anteriores, serão produzidos vídeo poemas que pontuarão os espaços entre as atuações, em que artistas de diferentes áreas são convidados a interpretar poemas marcantes de cunho interventivo.

Entre eles, Bia Ferreira, Luca Argel, Ana Deus, Cátia Oliveira (A Garota Não), José Luís Peixoto e Catarina Wallenstein.

"Numa altura em que assistimos ao avanço dos populismos e das derivas autoritárias um pouco por todo o mundo, e em que a ordem do dia é desinformar, torna-se urgente intervir, informar e acordar consciências. E as artes, sobretudo a música, têm um papel fundamental no esclarecimento e mobilização dos cidadãos e na persecução de ideais que nos conduzam a sociedades mais evoluídas e mais justas", afirma a Câmara Municipal no comunicado.



A abertura das portas são às 19 horas, mas o início dos concertos é mais tarde, 21 horas, nos dois dia. A entrada no Festival é livre, sujeita à lotação do recinto.