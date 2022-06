Festival Artes à vila com Paulo de Carvalho e Valter Lobo

O Artes à Vila está de volta com espetáculos que celebram as Artes e o Património. Tem como cabeças de cartaz Paulo de Carvalho e Valter Lobo.

O festival vai manter a música a tocar no Mosteiro de Santa Maria da Vitória na vila da Batalha, distrito de Leiria. As Capelas Imperfeitas do Mosteiro, Património Mundial da Unesco, acolhe o Palco Santa Casa, que para além de Paulo de Carvalho, recebem no sábado e domingo, 25 e 26 de junho, Valter Lobo, Pedro Mestre e Hélder Bruno.

A quinta edição do festival dedica o primeiro dia 24 junho às ações de formação e partilha de conhecimento com workshop prático pela fundação GDA centrado na preparação de projeto, preenchimento e formalização da candidatura step by step em candidaturas a fundos europeus para a Cultura.

A 25 e 26 junho, o público pode participar no workshop de fotografia em espetáculo com o formador Luís Rocha, com componente teórica e prática durante os dias de festival. As visitas guiadas às gárgulas do Mosteiro fazem parte desde a primeira edição do festival. São mais de 200 para descobrir nos terraços do Monumento durante o fim de semana.

As portas do Claustro Real abrem sábado pelas 16h com espetáculo de circo contemporâneo " Raiz" com o performer Daniel Seabra e no domingo, o espetáculo de danças medievais com trajes de época, pela associação Danças com História, numa atividade familiar.