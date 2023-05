Feira do Livro quer mais visitantes e gostava de ter mais espaço

De 25 maio a 11 de junho os livros estão de volta ao Parque Eduardo VII para a 93ª edição da Feira do Livro de Lisboa. Esta edição marca o regresso às datas tradicionais da feira, depois de três anos a ser realizada em setembro.

A edição deste ano terá 340 pavilhões, com 981 chancelas representadas por 139 participantes e mais de 2000 eventos.

Na edição anterior foi inaugurado um novo modelo de feira mais sustentável. Este ano repete-se, diz a organização. Para tal foram melhoradas as condições e organização para os visitantes: um passadiço com mais zonas de sombra, maior diversidade na oferta de restauração, instalações sanitárias reforçadas e acesso facilitado aos pavilhões.

"Estamos a introduzir algumas melhorias e proteções para melhorar o conforto de quem passa ali muitas horas. Vão encontrar a mesma feira do ano passado com algumas melhorias nos passadiços e nos pavilhões", referiu Pedro Sobral, presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), durante a conferência de imprensa do evento.

De acordo com a APEL, a feira permite "de uma forma muito informal ter este encontro entre leitores e escritores". No entanto, a maior dificuldade para a organização deste ano foi não ser possível fazer a feira crescer. "Todos os anos temos tido cada vez mais pedidos de vários editores para estar presentes na feira mas não foi possível crescer", disse Pedro Sobral.

Leitores jovens

A organização espera receber mais do que os 770 mil visitantes da edição do ano passado. Segundo o Presidente da APEL, "os hábitos de leitura estão mudar em Portugal, tendo havido um aumento de interesse pela compra de livros.

"Há de facto agora este movimento de novos leitores de uma geração dos 18 aos 30 anos muito alavancada daquilo que se passa nas redes sociais e popularização de livros nessas plataformas", disse. A feira pretende ainda aumentar e incentivar o índice de leitores no país.

Bibliotecas municipais e serviços da câmara na Feira

A Câmara Municipal de Lisboa vai estará presente na 93ª edição da feira representando bibliotecas municipais e, pela primeira vez, outros serviços como Higiene Urbana e a Casa dos Animais. A programação deste espaço contará com apresentações de livros e conversas com autores.

"Mais do que uma feira é uma festa. É uma festa para todos porque esta feira é um caso porque há sempre muita gente. Isto é realmente para toda a cidade e para toda a cultura", disse a Laurentina Alves, Diretora Municipal de Cultura, durante a conferência de imprensa.

Como curiosidade, a organização da Feira afirmou estar logisticamente preparada para a eventualidade do Sport Lisboa e Benfica se tornar campeão e festejar no Marquês de Pombal, bem perto do local da Feira do Livro: "Está tudo planeado. Já está previsto o que vamos fazer caso o Benfica seja campeão".

