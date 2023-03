Êxito seguro da ganadaria Murteira Grave e de João Moura Júnior

Numa tarde soalheira, com três quartos muito fortes de casa, uma assistência superior a dez mil espectadores e ambiente enorme, a Praça de Toiros Monumental Celestino Graça, em Santarém, abriu portas no domingo, dia 19 de março, às 16.00 horas, festejando a memória do glorioso São José, esposo da Virgem Santa Maria, festa maior da capital ribatejana, para uma corrida séria de Murteira Grave. Uma corrida uniforme na apresentação e rematada, nobre, brava e manejável no seu conjunto, com dois toiros de excelência, permitindo no mano-a-mano de João Moura Júnior e Francisco Palha o brilho dos dois cavaleiros e determinando a volta à praça do ganadeiro Dr. Joaquim Grave no seu terceiro, bravo e de bandeira.

A corrida iniciou-se guardando silêncio e com o hino tocado e cantado pianíssimo em profundo respeito da assistência pela memória de Manuel Rui Azinhais Nabeiro, homem bom, grande empresário e aficionado, genro e avô de toureiros, que, nesse dia, havia partido para o Senhor.

Cavaleiros

Triunfou João Moura Júnior claramente no seu segundo toiro, com uma atuação igualmente muito positiva no seu primeiro, também muito bravo, mas exigindo mais. Depois de uma faena sempre em crescendo com três primeiros curtos emotivos e com entrega, os dois últimos de excelência, destacaram-se as duas "mourinas" com que rematou a faena do terceiro da tarde no Hostil de grande qualidade (a primeira delas, sublime) e efeito e, o que só a Festa alcança, fazendo soar olés de dez mil vozes postas de acordo. Francisco Palha, com um lote mais exigente do que o companheiro de compita, lidou consistentemente e com classe e emoção os seus três opositores, com momentos de pura arte nos curtos que cravou aos segundo e quarto da tarde.

Forcados

Pegaram os Grupos de Forcados Amadores de Santarém e Évora, numa atuação mais conseguida dos segundos.

1.º Caetano Galego (Santarém), de caras, à segunda tentativa, em curto, à boca do capote e de recurso, depois de oito tentativas goradas e duras de Francisco Graciosa, que saiu colhido;

2.º José Maria Passanha (Évora), de caras, à terceira tentativa, na sequência de uma primeira tentativa, com o toiro colocado em tábuas, carregando bem, provocando a investida, recuando rápido e fechando-se bem à córnea, recompondo-se na viagem e em que faltaram ajudas atempadas; na segunda, embora fechando-se deficientemente, recupera de novo fechando-se à córnea no percurso de investida, sem ajuda eficiente no seu termo; na terceira, já com o toiro colocado nos tércios, carrega e reúne bem numa mangada alta, com o Grupo a ajudar eficientemente;

3.º Salvador Ribeiro de Almada (Santarém) de caras, à segunda tentativa, na sequência de uma primeira tentativa em que chamou de largo, recuou e recebe bem, aguentando três derrotes fortes e em que faltou ajuda cá atrás; na segunda tentativa, colocado nos tércios, entrando nos terrenos do toiro, carrega-o, recua e recebe bem, bem secundado numa primeira ajuda difícil de José Miguel Carrilho e, depois pelo Grupo; (volta)

4.º José Maria Caeiro (Évora) de caras, à segunda tentativa, depois de uma primeira, colocando em tábuas, parando nos médios e enchendo a cara ao toiro, carregando e recuando bem, recebe e fecha-se seguramente à córnea, recebendo em seguida e na viagem três mangadas muito fortes, sem ajudas na viagem; na segunda tentativa, entrando nos terrenos do toiro, carrega e recua e fecha-se bem à córnea, aguenta de novo três derrotes muito fortes, desta feita com uma primeira ajuda difícil e competente de João Varela e com o Grupo a ajudar eficientemente; Rabejado com brilho por João Madeira (volta e ida aos médios exigida pelo público)

5.º Francisco Cabaço (Santarém) de caras, à primeira tentativa, com o toiro colocado em tábuas, chamando serenamente e carregando com decisão, aguentando a investida, fechando-se primorosamente à córnea, aguentando três derrotes (o último, muito forte) e terminando a viagem ajudado nas segundas eficientemente. (volta e ida aos médios exigida pelo público)

6.º Ricardo Sousa (Évora) de caras, à primeira tentativa, com o toiro colocado nos tércios, de largo, carregando, recuando e recebendo com excelência à córnea, numa viagem em que suporta quatro derrotes duros até ao Grupo, que ajudou eficientemente (volta e ida aos médios exigida pelo público).

Uma última palavra de enorme apreço para a organização da corrida pela "Associação Sector 9", sem fins lucrativos, revertendo todo o resultado líquido para a Santa Casa da Misericórdia de Santarém e com cartéis conseguidos e consistentemente montados, com uma publicidade ágil, próxima e cuidada, um sistema de abonos organizado, atraente e sério e com valores de bilheteira permitindo a todas as carteiras adquirir uma entrada. Bem hajam!

Síntese da Corrida

Praça de Toiros Monumental "Celestino Graça" (Santarém) - 19 de março de 2023 (Corrida integrada nas Festas de São José)

- 10 200 espectadores

- Toiros: todos de Murteira Grave; pesos, mês/ano, pelagens e configuração: 1.º- 570 Kg, 9/18, negro e cornilargo; 2.º- 530 Kg, 10/18, castanho e listón; 3.º- 520 Kg, 8/18, castanho, listón, ojo de perdiz e cornilargo; 4.º- 575 Kg, 12/18, negro e cornilargo; 5.º- 530 Kg, 8/18, negro; 6.º 570 Kg, 8/18, castanho e listón. Todos de trapio e apresentação exemplar. Com destaque para o primeiro e terceiro, este último alegre, bravo e dando excepcionais condições de lide (volta do ganadeiro).

- Cavaleiros: João Moura Júnior, de verde-escuro e ouro, (volta, volta, volta) e Francisco Palha, de verde-seco e ouro (volta, volta, volta).

- Forcados: Amadores de Santarém: de caras, Caetano Galego (silêncio); José Maria Passanha (petição); Salvador Ribeiro de Almeida (volta); José Maria Camacho (volta e ida aos médios); Francisco Cabaço (volta e ida aos médios); Ricardo Sousa (volta e ida aos médios).

O espectáculo foi dirigido com particular acerto e diligência pelo Delegado Técnico Tauromáquico Marco Cardoso, com a assessoria veterinária de José Luis Cruz.