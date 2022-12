Évora vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027

Évora será a Capital Europeia da Cultura em 2027, juntamente com Liepaja, na Letónia, foi esta quarta-feira anunciado, numa conferência de imprensa em Lisboa, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Entre as outras quatro capitais de distrito em concurso - Aveiro, Braga e Ponta Delgada - Évora foi a cidade escolhida para receber o título de Capital Europeia da Cultura. O anúncio foi feito pela presidente do júri internacional, Beatriz Garcia.

Depois de Lisboa, em 1994, Porto, em 2001 e Guimarães, em 2012, esta será a quarta vez que uma cidade portuguesa é selecionada para este projeto europeu.

A cidade de Évora terá uma dotação financeira de 29 milhões de euros oriundos de fundos nacionais e europeus, como foi revelado em outubro pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

Portugal passa a ter Capital Portuguesa da Cultura a partir de 2024

Portugal passará a ter, a partir de 2024, anualmente, uma Capital Portuguesa da Cultura, cujas três primeiras já estão escolhidas - Aveiro, Braga e Ponta Delgada -, anunciou o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

"Respondendo a um apelo, que me foi feito pelos quatro autarcas [das cidades finalistas da escolha portuguesa para Capital Europeia da Cultura 2027], criaremos a figura da Capital Portuguesa da Cultura, que nas três primeiras edições - 2024, 2025 e 2026 - serão as três cidades que não foram escolhidas hoje", afirmou Pedro Adão e Silva, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na conferência de imprensa do anúncio da cidade vencedora.

Segundo o ministro, o Governo, "numa colaboração [do ministério da Cultura] com os ministérios da Economia e da Coesão Territorial, apoia com dois milhões de euros o programa da capital Portuguesa da Cultura, [apoio] que se repetirá por três anos".

Esta decisão é, de acordo com Pedro Adão e Silva, "um reconhecimento merecido do trabalho feito, mas também uma aposta no futuro".

"Em 2027 não teremos Capital Portuguesa da Cultura, porque haverá Capital Europeia da Cultura em Portugal, mas em 2028, com concurso aberto, haverá uma quinta cidade".