Estudante come obra de arte de museu em Seul

Um jovem estudante de arte comeu uma banana que estava exposta e fazia parte de uma exposição do artista italiano Maurizio Cattelan, no Leeum Musuem of Art, em Seul, na Coreia do Sul, avança a BBC.

A banana fazia parte da obra Comedian, que consiste numa banana colada com fita adesiva a uma parede do museu.

Noh Huyn-soo, estudante da Universidade Nacional de Seul, comeu a banana alegando que estava com "fome" depois de "não ter tomado o pequeno-almoço", voltando depois a colar a casca da peça de fruta na parede.

O acontecimento foi registado em vídeo e partilhado nas redes sociais.

A equipa do museu substituiu a banana no mesmo local e não haverão quaisquer sanções para o estudante, de acordo com os meios de comunicação locais.

Noh Huyn-soo disse aos jornalistas que via o trabalho de Maurizio Cattelan como uma "rebelião contra a autoridade". "Pode haver outra rebelião contra a rebelião", justificou o jovem.

"Danificar uma obra de arte também pode ser visto como uma obra de arte, achei que isto seria interessante... Não está lá para ser comida?", questionou.

O artista Maurizio Cattelan foi informado sobre o incidente, no entanto, admitiu "não haver qualquer problema".

Esta não é a primeira vez que as bananas utilizadas para o trabalho de Cattelan (que são trocadas a cada 3 dias) são comidas por um visitante do museu de Seul.