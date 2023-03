E se em vez de Henry Fonda, Tony Curtis e George Kennedy tivéssemos Keira Knightley e Carrie Coon? Não é apenas uma hipótese no ar. O Estrangulador de Boston de Matt Ruskin opera essa mudança, distanciando-se do filme com o mesmo título de 1968 ao trazer para a linha da frente duas figuras femininas verídicas que à época dos acontecimentos em causa ficaram na sombra da narrativa masculina. Baseado no caso do assassino em série que matou 13 mulheres nessa cidade norte-americana entre 1962 e 1964, a versão que se "confronta" agora com a de Richard Fleischer - a tal protagonizada pelos referidos atores - tem realmente um novo ângulo, e não é apenas um exercício feminista forçado.

Loretta McLaughlin e Jean Cole são interpretadas, respetivamente, por Keira Knightley e Carrie Coon, duas atrizes que na conferência de imprensa virtual em que o DN participou se mostraram deliciadas com a oportunidade de representar o lado oculto de uma história já antes levada ao cinema. "É chocante que estas mulheres tenham sido tão essenciais para resolver o caso, forçando os departamentos de polícia a partilhar informação, e os seus nomes nunca sejam mencionados", notou Carrie, depois de o realizador Matt Ruskin contar que, como alguém que cresceu em Boston e sempre ouviu falar do Boston Strangler, nunca tinha compreendido as reviravoltas deste mistério. "Em muitos aspetos, [o filme] é uma história sobre a cidade naquela altura. E quando descobri estas jornalistas, Loretta McLaughlin e Jean Cole, percebi que foram as primeiras repórteres a relacionar os assassinatos. Na verdade, foram elas que apelidaram o "Boston Strangler" no curso da sua investigação", sublinhou.