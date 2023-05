Espaço novobanco expõe peças da Lisbon Design Week e coleção de fotografia do banco

O Espaço novobanco vai ter expostas peças da Lisbon Design Week, entre 24 a 26 de maio, numa curadoria conjunta com coleção de fotografia do banco.

Além das peças de design produzidos em Portugal por um grupo de artesãos e designers, estará exposta "uma das mais reputadas coleções a nível internacional e também integrada no programa oficial da a ARCOlisboa", que conta com uma seleção de obras de fotógrafos porqtugueses como José Manuel Rodrigues, Nuno Cera, Samuel Rama, André Cepeda, Valter Vinagre, Edgard Martins, Gérard Castello Lopes, Gabriela Albergaria, António Ole e Paulo Nozolino.

Os designers participantes incluem, entre outros, Mircea Anghel, Further Ther, Alan Louis, Saudade Design, ClaraT. Rego, Persson & Miller, Julien Labrousse, Wesley Sacardi, Barracão, Miguel Saboya, Almerinda Gillet.

O espaço novobanco, sediado no Marquês de Pombal, vai ainda acolher no dia 26 um debate entre profissionais que vão partilhar as suas experiências sobre design responsável, designadamente a utilização de materiais, uma visão do banco sobre a importância da sustentabilidade e o apoio a artesãos e pequenas empresas.

Simultaneamente, no mesmo espaço poderá ainda ser visitada a exposição da Série "Dream House" do fotografo americano Gregory Crewdson, obras da Coleção de Fotografia do novobanco.