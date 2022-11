Erasmo Carlos, parceiro de Roberto e pioneiro do rock brasileiro, morre aos 81 anos

Erasmo Carlos, um dos principais compositores e intérpretes do rock brasileiro, morreu esta terça-feira no Rio de Janeiro, aos 81 anos, vítima de síndrome edemigénica, um desequilíbrio nas forças bioquímicas do corpo responsáveis pelos líquidos dos vasos sanguíneos. O músico estava internado há duas semanas no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, no sul da cidade.

Autor de mais de 600 músicas - entre as quais os clássicos "Sentado à Beira do Caminho", "Minha Fama de Mau", "Mulher", "Quero que tudo vá para o inferno", "Mesmo que seja eu" e "É proibido fumar" - "Tremendão", como era conhecido, fez parcerias desde a adolescência no Rio com nomes como Tim Maia ou Jorge Ben Jor e, sobretudo, Roberto Carlos, com quem compôs cerca de 500 temas.

Nos anos 60, a dupla Roberto e Erasmo destacava-se no Brasil como símbolo do movimento chamado Jovem Guarda, sob influência do pop britânico dos The Beatles e outras bandas. Mas com o passar dos anos, aproximou-se da MPB e da Bossa Nova e trabalhou com nomes como Chico Buarque, Lulu Santos, Zeca Pagodinho, Djavan, Adriana Calcanhotto, Marisa Monte, Milton Nascimento e outros.

No seu último aniversário, a 5 de junho, o "Tremendão" usou as redes sociais para fazer uma publicação autobiográfica.

"Sou o resultado das minhas realizações, golos e bolas na trave fazem parte do jogo já que a vida é curta e a minha vontade é eterna, sou o que pude e o que tentei ser em plenitude, quis ser muitos e sobrou um quando dispensei meia-dúzia dos que não me souberam ser, contagiado pelo bem tornei-me um guerreiro da paz, o meu canto será ouvido assim como o som dos ventos, enquanto o sol brilhar e as lembranças resistirem, dei passos vendados em caminhos movediços para ser merecedor de um lugar no pódio do amor, feliz aniversário para mim".

Maria Bethânia foi das primeiras a lamentar a morte do amigo. "Agora eu choro só, sem ter você aqui. Perdemos Erasmo, este belo rapaz. Nosso Tremendão! Quanta tristeza!".

Ney Matogrosso escreveu nas redes sociais "morreu o queridíssimo amigo Erasmo Carlos, que lástima!"

"Vai com Deus, Erasmo, querido amigo! Você fará muita falta para nós. Que as tantas boas lembranças que você deixa sejam um conforto para todos os que te amam", disse Zeca Pagodinho.

Para Djavan, a morte de Erasmo foi "uma tristeza". "As despedidas são sempre difíceis, mas além da saudade, ficará o legado desse grande artista. Nosso gigante gentil...".

O presidente eleito Lula da Silva também emitiu nota. "Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente. Deixa saudades e dezenas de músicas que sempre estarão nas nossas lembranças e na banda sonora das nossas vidas. Os meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Erasmo Carlos".