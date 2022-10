É oficial. Rihanna volta ao mundo da música com "Lift Me Up"

Depois de seis anos sem lançar uma música solo, Rihanna lançou Lift Me Up esta sexta-feira, a música principal do filme da Marvel Pantera Negra: Wakanda Forever.

A cantora de 34 anos passou seis anos longe do estúdio da gravação, altura em que lançou uma linha de lingerie e uma marca de maquilhagem, tendo ainda sido mãe.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A editora da cantora revelou que a música é uma homenagem a Chadwick Boseman, que interpretou o personagem principal no primeiro filme Pantera Negra e morreu de cancro no ano passado. A banda sonora do filme será lançada a 4 de novembro, sendo que a estreia do filme em Portugal está agendada para 10 de novembro.

Os fãs de Rihanna já pedem o nono álbum à cantora, que afirmou ser uma "infusão de reggae" e deu a entender que está quase pronto.

Os rumores sobre o o facto de estar próximo o lançamento do novo álbum surgiram desde que a NFL anunciou que um artista nascido nos Barbados seria a atração principal do intervalo do Super Bowl, em fevereiro.

Durante anos, Rihanna concentrou-se noutros empreendimentos, incluindo tornar-se a primeira mulher negra a chefiar uma casa de moda para a potência francesa LVMH, que possui marcas como Fendi e Givenchy.

A cantora foi mãe pela primeira vez em maio, sendo que o pai é o rapper A$AP Rocky. O casal foi visto em público esta semana na estreia do filme "Pantera Negra" em Los Angeles.