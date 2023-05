Duo EbbaneSis no CCB a 6 de junho

O Duo EbbaneSis, de Viviana Cangiano e Serena Pisa, vai subir ao palco no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para o concerto Canta Napoli Internazionale, agendado para as 21:00 de dia 6 de junho.

Este duo criado em 2017 "nasceu na internet" e "tem surpreendido o público, um pouco por todo o mundo", reintepretando "clássicos da canção napolitana, do pop e do rock". "Com duas vozes e uma guitarra, a aposta no dialeto napolitano não passou despercebida e tornou-se viral na internet, onde uma surpreendente versão de Bohemian Rhapsody, dos Queen, somou mais de dois milhões de visualizações", indica uma nota enviada às redações.

Depois de dois álbuns e muitos espetáculos em países como França, Alemanha, Rússia, Suécia e Arábia Saudita - onde se tornaram nas duas primeiras mulheres europeias a atuar em palco -, a dupla chega a Portugal pela mão do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa para um concerto no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém.

No programa estão reitenretações de clássicos da canção napolitana, como os temas Reginella ou Carmela. No entanto, também serão reintrpretados temas dos Beatles, de Michael Jackson e dos Queen.

Para o diretor do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, Stefano Scaramuzzino, "a escolha do Duo EbbaneSis é emblemática da tendência da música italiana contemporânea ao redescobrir os grandes clássicos do passado sem medo de realizar reinterpretações originais". "Esta coragem tem sido recompensada pela atenção do público e pela crítica em Itália e, por isso, esperamos que também Portugal se deixe levar pelos ritmos de swing, pop e rock de Serena e Viviana, bem como pela sua interpretação apaixonante e envolvente", afirmou, citado numa nota enviada às redações.

Os bilhetes estão à venda na bilheteira do Centro Cultural de Belém e online.